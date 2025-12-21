¡Para puskas! Ayoub El Kaabi anotó gol de chilena en la victoria de Marruecos ante Comoras

La Copa Africana 2025 arrancó con intensidad y un golpe de autoridad por parte de Marruecos, que venció 2-0 a Comoras en su debut dentro de la Fase de Grupos. Más allá del resultado, el partido quedó marcado por una acción que ya recorre el mundo: el gol de chilena de Ayoub El Kaabi, una obra de arte que robó reflectores en la Jornada 1 del torneo continental.

Con este triunfo, los Leones del Atlas se colocaron como líderes del Grupo A, sector que también integran Zambia y Malí. La selección marroquí confirmó su etiqueta de favorita desde el inicio, combinando orden táctico, jerarquía individual y momentos de inspiración pura, como el que protagonizó su delantero veterano.

La chilena que encendió la Copa Africana

El encuentro se mantenía cerrado hasta bien entrada la segunda mitad, con Marruecos arriba por la mínima y Comoras resistiendo. Fue al minuto 74 cuando Ayoub El Kaabi decidió romper cualquier duda con un gesto técnico de altísimo nivel que levantó al estadio y a millones de aficionados frente a la pantalla.

La jugada nació fuera del área, cuando El Kaabi tocó para Anass Salah-Eddine y emprendió la carrera al espacio. El centro fue corto y quedó ligeramente atrás para el atacante del Olympiacos, pero lejos de resignarse, el ariete de 32 años ajustó el cuerpo, midió el bote y ejecutó una chilena perfecta que terminó en el fondo de la red.

¿Por qué el gol de El Kaabi ya es uno de los mejores del torneo?

La espectacular definición no solo aumentó la ventaja en el marcador, también terminó por sentenciar un partido clave en el arranque de la Copa Africana 2025. El gol reflejó experiencia, confianza y calidad, atributos que convierten a El Kaabi en uno de los referentes ofensivos del combinado marroquí.

El tanto fue determinante para sellar la victoria y enviar un mensaje claro al resto de los rivales: Marruecos no solo gana, también deslumbra. La chilena del delantero rápidamente fue catalogada como una de las mejores anotaciones del fin de semana y candidata a gol del torneo.

En medio del brillo del golazo, Brahim Díaz también tuvo una actuación destacada. El futbolista del Real Madrid fue elegido como el jugador del partido tras su influencia constante en el ataque marroquí, aportando dinamismo, desequilibrio y liderazgo en el mediocampo ofensivo.

El ex del Milan abrió el marcador al minuto 55 y Sofascore calificó su desempeño con un 8.1, luego de disputar 76 minutos en los que registró dos disparos a puerta, completó un regate y provocó un penalti. Con figuras en gran nivel y goles espectaculares, Marruecos comenzó la Copa Africana 2025 con paso firme y una joya que ya quedó grabada en la historia del torneo.

أيـــوب الـــكـــعـــبـــي يسجّل هدفًا خياليًا من ضربة مقصية 🤩



Ayoub El Kaabi scores a spectacular bicycle kick goal!✂️🤯#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/KAGlpWvRXY — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 21, 2025

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.