Martín Anselmi está cerca de volver a los banquillos; encabeza lista para dirigir en Brasil

Cuando Martín Anselmi llegó a Cruz Azul, no tardó en trascender con la Máquina por su estilo de juego y por regresar a los cementeros a los primeros planos. Sin embargo, poco más de un año después se marchó de la Noria para dirigir a Porto y actualmente se encuentra sin equipo, ya que no le fue bien con los Dragones.

Pero el desempleo está por finalizar para el argentino, ya que desde Brasil reportan que Anselmi encabeza la lista para hacerse cargo de Botafogo. El Fogao se despidió hace poco de Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti, por un conflicto interno y de acuerdo con el diario Globo, son siete nombres los que la directiva tiene en carpeta.

Botafogo busca candidato para reemplazar a Davide Ancelotti | AP

Anselmi encabeza lista para dirigir a Botafogo

Según la fuente mencionada, por ahora son siete candidatos los que analiza la dirigencia del club, aunque el único nombre que se ha revelado es el de Anselmi. Destacó que algo que el argentino tiene a su favor es que a los directivos les gusta "su estilo ofensivo" y que tiene "experiencia en altura".

"Inicialmente, la decisión sobre con quién hablaría se tomó a principios de semana, pero el equipo carioca tiene prisa por definir al sustituto del técnico italiano. El proceso de selección comienza el lunes, pero los demás nombres no se han revelado", añade el texto de Globo.

Ya en enero de 2025 se habló de un interés de Botafogo en Anselmi. En ese momento, era la opción para suplir a Artur Jorge y luego de que André Jardine rechazó dejar a América. Sin embargo, no progresó por el contrato del argentino con la Máquina hasta 2027 y su posterior salida a Porto.

Anselmi es el principal candidato para dirigir a Botafogo | MEXSPORT

¿Desde cuándo no dirige un partido profesional Martín Anselmi?

Fue a mediados de año que el estratega argentino dejó su cargo con Porto. Una semana después del empate 4-4 con tra Ahly SC en el Mundial de Clubes, se confirmó la salida de Anselmi, quien ya no comenzó la Temporada 2025-26 al frente de los Dragones en Portugal.

Oficialmente, su último partido dirigido fue el 24 de junio, en el mencionado torneo de la FIFA. Es decir que el técnico de 40 años cumplirá esta semana seis meses si dirigir. Cuando Anselmi salió de La Calera, un mes después pasó a Independiente, de donde salió para de inmediato incorporarse a Cruz Azul y la situación se repitió cuando llegó a Porto. Por lo que actualmente es el mayor tiempo inactivo desde que debutó como estratega profesional.