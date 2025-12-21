Premier League: ¿Cuándo y dónde ver el Fulham de Raúl Jiménez vs Nottingham Forest? EN VIVO

A solo una semana de que termine el 2025, Raúl Jiménez y el Fulham buscan cerrar de la mejor manera el 2025 en la Premier League, pero para ello tendrán que superar al Nottingham Forest en el cierre de la Jornada 17.

Raúl Jiménez con el Fulham I AP

¿Cómo llega el Fulham?

El equipo de The Cottagers, recibirá en casa el último juego del año en casa, el histórico Craven Cottage, en busca de sumar tres puntos sumamente complicados pero que podrían valer oro para el mexicano y compañía.

El equipo de Jiménez llega esta última jornada del año con una racha de seis victorias, dos empates y ocho derrotas, sumando de esta manera 20 unidades. En los últimos cinco juegos, el Fulham logró tres victorias y dos derrotas, colocándose en la posición 15 de la liga.

Equipo del Fulham I AP

¿Cómo llega el Nottingham Forest?

Por otro lado, el equipo de los Tricky Trees vive un momento de ‘renacimiento’ pues tras 12 jornadas para el olvido, un cambio de técnico y una reestructuración, el equipo parece volver a tener vida de cara a la segunda parte del torneo.

Tras 16 fechas, los rojos llegan a su último compromiso de la Premier con un total de cinco victorias, tres empates y ocho derrotas, llegando a 18 unidades, solo dos menos que el Fulham. En sus últimos cinco compromisos, el equipo del Forest obtuvo una marca de tres victorias y dos derrotas, desfilando en la posición 17.

Equipo del Nottingham Forest I AP

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron?

Los hoy equipos de media tabla van a vivir un duelo de auténtico alarido, además de ser uno de ‘vida o muerte’ en la tabla general, pues ambos necesitan de los tres puntos para escalar y acercarse a los puestos de campeonatos europeos.

La última vez que ambos equipos compartieron el rectángulo de juego fue en el partido correspondiente a la Jornada 25 de la temporada 24/25, donde el Fulham se llevó la victoria por la mínima. En sus últimos cinco duelos, la balanza se inclina para el equipo del mexicano, con cuatro victorias contra solo una derrota.

AP

¿Cuándo y dónde ver el Fulham vs Nottingham Forest?