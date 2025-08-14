¡Nuevos cambios! La Fórmula 1 analiza introducir la parrilla invertida

La Fórmula 1 le sigue "dando vueltas" a las carreras sprint. Introducidas en 2021 en un intento de volver más atractivo el fin de semana, su formato se han modificado año con año y no terminan por consolidarse, ni entre los aficionados ni entre algunos pilotos.

A pesar de ello, el SEO de la F1, Stefano Domenicali, aseguró que se puede discutir la posibilidad de aumentar la cantidad de carreras cortas. Además, reconoció que puede haber otro cambio de formato, por ejemplo usar la parrilla invertida.

F1 analiza aumentar la cantidad de carreras sprint

Originalmente, se decidió que solo tres fines de semana tuvieran este formato, pero a partir de 2023 se incrementaron a seis. Y aunque representa una cuarta parte del calendario, para Domenicali no resulta suficiente.

Las carreras sprint se introdujeron por primera vez en 2021 | AP

"Creo que hay posibilidades de ampliar dos cosas que debemos discutir, tanto con los pilotos como con los equipos y, por supuesto, con la FIA", declaró el italiano en entrevista con The Race.

Añadió que no solo se debatirá la cantidad de carreras cortas, sino también el formato que tienen las mismas. "Creo que estamos madurando lo suficiente para asegurarnos de que este punto se aborde seriamente con los equipos".

"Hay cada vez más ganas de avanzar en esta dirección y, por lo tanto, estoy listo para presentar y debatir no sólo más carreras Sprint, sino también nuevos formatos, nuevas ideas", aseguró.

La F1 quiere mejorar el formato sprint | AP

Parrilla invertida, una nueva alternativa

Con la actualidad de los monoplazas, que hacen casi imposible rebasar en varios circuitos, la carrera corta se convierte en una sucesión de autos, ya que ni siquiera se puede aplicar una estrategia de paradas en pits para mejorar la posición. Por ello, algunas escuderías terminan usando la sesión como una práctica más.

Ante esto, una de las alternativas que analizan es implementar la parrilla invertida, misma que usa en otras categorías como Fórmula 2 y Fórmula 3. "Estamos abiertos a eso, porque creo que es lo correcto: escuchar a nuestros fans, intentar crear algo y no preocuparnos por cometer errores. Quien cree en no cometer errores no crea nada nuevo".

"Se trata de: ¿podemos aplicar estos –horarios Sprint– a más carreras? ¿Es ésta la fórmula adecuada para tener la posibilidad de tener una parrilla invertida, como ya hacemos con la F2 y la F3? Son puntos a debatir. Creo que el Sprint, sea cual sea el formato adecuado, es necesario. Representará el futuro", finalizó.

Domenicali aseguró que las carreras sprint se quedarán | AP