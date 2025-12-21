Villarreal vs Barcelona EN VIVO LaLiga Jornada 17

La Jornada 17 de LaLiga nos reserva un plato fuerte este domingo 21 de diciembre: el Villarreal recibe al líder, el Barcelona, en el Estadio de la Cerámica.

Este enfrentamiento no es solo un duelo entre equipos de la parte alta, sino una oportunidad de oro para el "Submarino Amarillo" de recortar distancias frente a un conjunto azulgrana que parece no tener techo bajo el mando de Hansi Flick.

El Barcelona llega a este encuentro como el rival a batir, ocupando el 1er lugar con 43 puntos. Sus números son demoledores: 14 victorias, 1 empate y solo 2 derrotas en 17 partidos. Además, ostentan el ataque más letal del campeonato con 49 goles a favor.

En su última presentación, los culés vencieron con autoridad 2-0 al Osasuna (con doblete de Raphinha), encadenando una racha de cinco victorias consecutivas que los mantiene con una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid.

El Villarreal, por su parte, es el equipo revelación de la temporada y se ubica en la 3ª posición con 35 puntos. Un dato fundamental es que el equipo de Marcelino García Toral ha disputado solo 15 partidos (dos menos que el Barça), lo que significa que, de ganar sus encuentros pendientes, podría ponerse a tiro del liderato.

El "Submarino" llega invicto en sus últimos cinco duelos, incluyendo una reciente victoria por 0-2 ante el Espanyol, consolidando una diferencia de goles de +18.