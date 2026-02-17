Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
CFE, ICA y Gobierno de CDMX supervisan sistema eléctrico del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026

Durante el recorrido se inspeccionaron los circuitos eléctricos principal y emergentes para garantizar la confiabilidad del suministro. / CFE
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 19:00 - 16 febrero 2026
Se inspeccionaron circuitos eléctricos principales y emergentes, así como la subestación eléctrica

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en coordinación con ICA y el Gobierno de la Ciudad de México, realizó una inspección técnica en el Estadio Ciudad de México como parte de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de garantizar la confiabilidad del suministro eléctrico durante el torneo.

Autoridades federales y del Gobierno de la CDMX supervisaron la subestación eléctrica del estadio. / CFE

La visita fue encabezada por la Directora General de la CFE, Emilia Calleja Alor, quien estuvo acompañada por la Directora General de ICA, Guadalupe Phillips Margain, así como autoridades capitalinas y representantes de la Coordinación de los Trabajos del Gobierno Federal para la organización del Mundial 2026.

Durante el recorrido técnico se revisaron las condiciones operativas de los circuitos principal y emergente subterráneos, además de un segundo circuito emergente aéreo. Estas instalaciones permitirán atender escenarios de alta demanda y asegurar la operación continua del inmueble durante los partidos.

¿Qué infraestructura eléctrica se supervisó en el estadio?

Las autoridades también inspeccionaron el seccionador y la subestación eléctrica, así como las acciones de mantenimiento predictivo y preventivo implementadas dentro del plan de fortalecimiento instruido por el Grupo de Seguimiento al Mundial 2026, encabezado por la Secretaría de Energía.

De acuerdo con lo informado, estas obras no solo están orientadas a la realización del evento deportivo internacional, sino que también beneficiarán a usuarios del servicio eléctrico en los sectores doméstico, comercial e industrial, así como a la población en general.

La revisión forma parte del plan de fortalecimiento instruido por el Grupo de Seguimiento al Mundial 2026. / CFE

La visita al Estadio Ciudad de México marcó el cierre de la gira de trabajo que incluyó recorridos por Jalisco y Nuevo León, sedes mexicanas del torneo mundialista.

Compromiso rumbo al Mundial 2026

Con estas acciones, la CFE reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades estatales y federales para garantizar que el Mundial 2026 se desarrolle con confiabilidad eléctrica, capacidad de respuesta y seguridad operativa en todas las sedes del país.

En la inspección participaron también el Director de Operación de la CFE, Javier Maldonado Ramos; el Director de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Juan Francisco Cuevas Villagómez; el Director de Distribución, Gustavo García Huirache; la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas; la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero; y Karina Rodríguez Mejía, en representación de la coordinación federal para el Mundial 2026.

La gira de trabajo incluyó sedes en Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México. / CFE

La supervisión técnica forma parte de las acciones estratégicas para asegurar que las sedes mexicanas cuenten con infraestructura eléctrica sólida y preparada para recibir a miles de visitantes durante el evento internacional.

