Philadelphia Eagles vs Washington Commanders EN VIVO NFL Semana 16

4Q

PHIL 29-18 WASH I Termina el partido. Después de 21 años, Philadelphia se convierte en el primer equipo del Este consigue levantar el titulo de división de la conferencia Nacional.

PHIL 29-18 WASH I Washington hace conversión de dos puntos.

PHIL 29-16 WASH I ¡Touchdown Commanders! El equipo de Washington no baja los brazos y con el acarreo de Chris Rodríguez Jr se acercan en el marcador.

PHIL 29-10 WASH I Nos vamos a la pausa de los dos minutos.

PHIL 29-10 WASH I Tres expulsados tras la pelea en el campo.

PHIL 29-10 WASH I Hay bronca a cuatro minutos del final.

PHIL 29-10 WASH I La patada de Elliott es valida.

PHIL 27-10 WASH I ¡Touchdown Eagles! Tank Bigsby acarrea el balón y pone su primera anotación de la temporada.

PHIL 21-10 WASH I La patada de Elliott es valida.

PHIL 20-10 WASH I ¡Touchdown Eagles! Saquon Barkley rompe a la defesna de Washinghton y consigue una nueva anotación.

3Q

PHIL 14-10 WASH I Johnson se equivoca y es interceptado por Cooper DeJean.

PHIL 14-10 WASH I Josh Johnson entra en lugar de Mariota; es el tercer Quarterback del equipo.

PHIL 14-10 WASH I Marcus Mariota sufre un golpe en la mano y sale del juego.

PHIL 14-10 WASH I La patada de Elliott al fin es valida.

PHIL 13-10 WASH I ¡Touchdown Eagles! Dallas Goedert impone con su 1.90 y tras una gran jugada de Hurts pone a las Águilas arriba.

PHIL 7-10 WASH I Philadelphia tiene que ir por tierra y vuleven a conseguir el 1a&10.

PHIL 7-10 WASH I Commanders tiene la primera serie ofensiva.

PHIL 7-10 WASH I ¡Se reanudan las acciones!

¡Medio tiempo!

2Q

PHIL 7-10 WASH I Elliott falla por segunda ocasión consecutiva su patada y los Commanders se llevan la ventaja al medio tiempo.

PHIL 7-10 WASH I Jake Elliott tendrá una última oportunidad para empatar el juego antes del descanso.

PHIL 7-10 WASH I Nos vamos a la pausa de los 2 minutos.

PHIL 7-10 WASH I La patada de Jake Moody es correcta.

PHIL 7-9 WASH I ¡Touchdown Commanders! El novato Jacory Croskey-Merritt acarrea el ovoide y de manera sacrificada pone arriba a Washington.

PHIL 7-3 WASH I Marcus Mariota pone un pase de casi 50 yardas y se acercan al primero y gol los Commanders.

PHIL 7-3 WASH I Jake Elliott falla la patada y no pueden ampliar la ventaja para el equipo de Philadelphia.

1Q

Termina el primer cuarto.

PHIL 7-3 WASH I La patada de Jake Elliott es correcta.

PHIL 6-3 WASH I ¡Touchdown Eagles! DeVonta Smith llega a las diagonales tras un extraordinario servicio de Jalen Hurts

PHIL 0-3 WASH I Patada efectiva de Jake Moody y Washington se pone arriba.

PHIL 7-10 WASH I Will Shipley suelta el balón y Washington tendrá la serie ofensiva.

PHIL 0-0 WASH I ¡Comienza el juego!

Arrancan las acciones en Summerfield

Llegan los equipos:

La actividad de la Semana 16 de la NFL continúa este sábado con un duelo divisional que podría definir el rumbo de la NFC Este: Los Philadelphia Eagles visitan a los Washington Commanders en un encuentro donde las realidades de ambos equipos son opuestas, pero la urgencia de victoria es compartida por distintas razones en este cierre de temporada regular.

Los Eagles llegan a este compromiso con un récord de 9 victorias y 5 derrotas, posicionándose como el primer lugar de su división y el tercer sembrado global en la Conferencia Nacional.

Tras atravesar una racha complicada de tres derrotas consecutivas que puso en duda su dominio, el equipo de Philadelphia recuperó el aliento la semana pasada con una contundente victoria de 31-0 sobre los Raiders, demostrando que su defensa está lista para los retos de postemporada.

Por su parte, los Washington Commanders entran a esta jornada con una marca de 4-10, ubicándose en la tercera posición de la NFC Este. Aunque matemáticamente están fuera de la pelea por los boletos de comodín, el equipo de la capital viene de obtener una victoria en la semana anterior, lo que les da el impulso anímico necesario para intentar jugar el papel de "verdugo" y complicar las aspiraciones de su eterno rival divisional.

El panorama para Philadelphia es claro: necesitan la victoria para mantenerse por encima de los Dallas Cowboys en la división y no perder terreno ante los Chicago Bears en la lucha por una mejor posición en la siembra de la NFC.

Washington, sin embargo, no será un escalón fácil. Históricamente, los duelos entre estos dos equipos suelen ser físicos y cerrados. Los Commanders buscarán aprovechar su localía para cerrar la temporada con dignidad y evaluar piezas clave de cara al futuro.