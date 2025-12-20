Javier Aquino se despide entre lágrimas de Tigres: "merecía un poquito más"

Javier Aquino anunció su salida de Tigres. A través de un live en sus redes sociales, el futbolista confirmó que no renovará contrato con el club felino, poniendo fin a una etapa de diez años defendiendo la camiseta de los felinos.

Visiblemente conmovido, Aquino compartió el mensaje entre lágrimas, agradeciendo a la institución, a la afición y a sus compañeros por una década llena de experiencias, títulos y momentos que marcaron su carrera profesional.

Aquino se va después de una gran etapa en el cuadro felino | Imago7

Emotiva despedida

“Sé que el club en algún punto va a agradecerme, pero quería hacerlo yo, frente a ustedes, la gente que me apoya, yo siempre fui un entregado al club, siempre fui honesto, fui responsable con los colores, las formas cuentan y cuentan mucho", mencionó Aquino en su live.

"No es por dinero. Es por las formas, pudieron haberme dicho antes"



Javier Aquino entre lágrimas dice adiós a Tigres en su Instagram pic.twitter.com/lpY0xdlgf4 — Edgar Martínez (@garymtzjr) December 20, 2025

El mediocampista señaló que la final ante Toluca fue su último partido con Tigres, cerrando así un ciclo que inició en2015 y que lo convirtió en uno de los jugadores más representativos de la era dorada del club.

“Me voy hoy, la final contra Toluca fue mi último partido con el club, fue mi último baile, mi último momento y me hubiera gustado disfrutarlo de diferente forma porque amo mucho al club, les agradezco mucho, créanme que no me deben nada, la directiva, cuerpo técnico, nadie me debe nada.”

El club aún no ha emitido ningún comunicado | Imago7

Tigres aún no ha dicho adiós

Aunque el club aún no ha emitido un comunicado oficial, de confirmarse la información por parte de la directiva, Javier Aquino se convertiría en la primera baja de Tigres de cara al próximo torneo.

“Ser un agradecido con la vida por haberme puesto aquí, a todos los Tigres de verdad los amo, los voy a amar siempre, ha sido un día muy difícil para mí y para mi familia, no se trata de dinero, yo di siempre todo por el club, no es una queja, simplemente es desahogarme poquito la forma en la que fue la despedida, siempre los puse por delante y siento que merecía un poquito más, no en lo económico, el tema no fue lo económico en ningún momento.”

Aquino no está conforme con la manera en que parte del club | Imago7

“Tampoco acepto que me hayan quitado el derecho de despedirme de buena forma, al menos darles un mensaje a mis compañeros. Yo no estoy en un lugar donde no me quieren", agregó el mexicano tras despedirse de Tigres.