Descuento del 50% en el pasaporte mexicano 2026: quiénes aplican

El Gobierno de México confirmó que para 2026 continuará disponible el 50% de descuento en el trámite del pasaporte mexicano para ciertos grupos de la población. Esta medida busca facilitar el acceso a un documento esencial para viajar y realizar trámites internacionales, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad o con condiciones específicas reconocidas por la normativa vigente.

El pasaporte mexicano 2026 ofrecerá un 50% de descuento para adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas./ Pixabay

Podrán obtener este beneficio los adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales que participan en programas de movilidad laboral. Este descuento se aplica únicamente en las modalidades de 3 y 6 años, tal como lo ha establecido la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en sus lineamientos de atención.

¿Qué requisitos se deben cumplir para obtener el descuento en 2026?

Para acceder al 50% de descuento, los solicitantes deberán acreditar su pertenencia a los grupos beneficiarios mediante documentación oficial. En el caso de adultos mayores, es necesario presentar una identificación vigente que compruebe la edad. Para personas con discapacidad, la SRE requiere un certificado médico, constancia institucional o credencial que lo acredite de manera formal. Por su parte, los trabajadores agrícolas temporales deberán presentar la constancia correspondiente emitida por el programa al que están inscritos.

La SRE solicitará documentación oficial para validar que el solicitante pertenece a los grupos beneficiarios./ Pixabay

Además, todos los beneficiarios deben cumplir con los requisitos generales del pasaporte, que incluyen acta de nacimiento certificada, identificación oficial vigente, CURP actualizada y comprobante de pago del trámite con descuento aplicado. En caso de renovación, se debe entregar el pasaporte anterior, incluso si está deteriorado o vencido.

El beneficio no se aplica en pasaportes de 10 años, ya que esta modalidad se mantiene sin descuentos debido a su vigencia extendida. La SRE reiteró que los costos actualizados para 2026 serán publicados al inicio del año, aunque se prevé que mantengan una estructura similar a la de 2025.

El proceso de solicitud puede iniciarse de manera digital a través del portal de citas de la SRE o vía telefónica. Una vez generada la cita, los solicitantes deben presentarse en el módulo correspondiente con toda la documentación en original y copia.

El trámite puede iniciarse en línea a través del portal de citas de la Secretaría de Relaciones Exteriores./ Pixabay

Este descuento ha permitido que miles de personas accedan a su primer documento de viaje, y se espera que en 2026 aumente la demanda debido a los beneficios y facilidades implementados por la autoridad federal. Las representaciones de la SRE recomiendan agendar con anticipación, ya que los primeros meses del año suelen registrar la mayor concentración de solicitudes.

Con estas medidas, el pasaporte mexicano continúa posicionándose como uno de los documentos más importantes y accesibles para quienes necesitan viajar, estudiar, trabajar o acreditar identidad en el extranjero, especialmente para los sectores que requieren apoyo económico adicional.