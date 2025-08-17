Schumacher ve necesario salida de un piloto en Aston Martin para éxito del equipo

Con la llegada de Adrian Newey a Aston Martin y con un piloto como Fernando Alonso en sus filas, la expectativa era verlos competir en los primeros lugares en la Fórmula 1. Sin embargo, en la Temporada 2025 están más cerca de que Sauber les quite el sexto lugar del Campeonato de Constructores que de acercarse al Top 3.

Si bien es cierto que muchas escuderías ya piensan en el desarrollo para 2026, cuando se dé el cambio en el reglamento técnico, para Ralf Schumacher hay otro factor que el equipo debe considerar además del auto: Lance Stroll. Para el alemán, el canadiense no encaja por ahora en el equipo que su padre ha conformado con miras a buscar un título.

Lance Stroll recibió una dura crítica | X: @AstonMartinF1

Schumacher pidió a Lawrence Stroll tomar una decisión difícil

Durante la pausa de verano en la categoría, comenzó el rumor de que la escudería de Silverstone prohibió al equipo de Sky Sports Alemania y a Schumacher acceder al personal. Lo anterior a partir de las fuertes críticas que han realizado, en específico contra Lance Stroll.

"Si Lawrence realmente quiere convertirse en campeón del mundo de Fórmula 1, tiene que despedir a su hijo. La derrota de Lance 27-0 en la clasificación contra Fernando Alonso lo dice todo", fueron las palabras del hermano de la leyenda de F1, Michael Schumacher, a Sports Bild hace algunas semanas.

Estas declaraciones se sumaron a las que el alemán realizó cuando acusó de mala crianza con Lance, luego de que el canadiense se quejó del auto del Gran Premio de Gran Bretaña. No obstante, este fin de semana suavizó su crítica y mantuvo su postura, aunque especificó que sería necesario pensar un cambio hasta 2027.

Stroll ha recibido fuertes críticas | X: @AstonMartinF1

En un video en Instagram, Schumacher señakó que "Stroll no es mal piloto, hace una buena dupla con Alonso en las nuevas regulaciones", pero reiteró que el cambio es necesario y que "después de ’26, las cartas serán rebarajadas".

El padre debe decidir entre el afecto y el éxito, replanteándose por completo la escudería para 2026. Estoy convencido de que lo sabe, aunque la decisión no resulte fácil. A menudo se nos acusa de ser demasiado duros con él, y quizá en parte seamos acertados", añadió para el podcast Sky Deutschland Backstage Pitlane.

Schumacher ve necesrio un cambio de pilotos | X: @AstonMartinF1