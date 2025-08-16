Isack Hadjar adelanta posible regreso de Checo Pérez: "he oído mucho"

Los rumores del regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la Fórmula 1 han sonado durante toda la temporada. El piloto mexicano es uno de los favoritos para ocupar un asiento en Cadillac, nueva escudería que debutará en 2026.

Los rumores también han llegado a los mismos pilotos, quienes han opinado al respecto. Una de las últimas declaraciones fueron de Isack Hadjar, el joven piloto francés de Racing Bulls, quien comentó que el mexicano aún tiene mucho que dar en la Categoría Reina.

"He escuchado muchos comentarios positivos sobre su regreso el año que viene, así que parece que algo está sucediendo. Hay sitio para Sergio Pérez en la F1, lo hizo bastante bien al lado de Max Verstappen", comentó Hadjar a RacingNews365.

Hadjar | AP|

Las declaraciones de Checo

El protagonista de la historia también ya manifestó su deseo de volver a la Fórmula 1, pero sin un futuro claro. El piloto tapatío habló en varias ocasiones que su historia en el Gran Circo no ha terminado, como en el podcast Desde el Paddock.

"Sí quiero regresar a la Fórmula 1, si llega el proyecto donde sienta que tengo o debo de estar. No quiero volver a toda costa, viajando por todo el mundo como tercer piloto o esperando una oportunidad", comentó Checo.

Checo | @SChecoPerez|

