¡Todo terreno! Valtteri Bottas muestra su talento en la bicicleta

Con el parón de la Fórmula 1, la mayoría de pilotos se han concentrado en hacer otras actividades fuera del asfalto. Sin embargo, a varios son los que les gusta la adrenalina y las emociones fuertes, como el caso del piloto reserva de Mercedes, Valtteri Bottas.

El finlandés subió a su cuenta de Instagram un par de fotografías después de un largo día con su bicicleta. Bottas mostró cómo quedó él y su vehículo tras los 145 kilómetros que recorrió. Con bastante tierra en su rostro y en la bicicleta, Valtteri terminó un gran entrenamiento previo al inicio de la segunda mitad de la F1.

Sus rumores en Cadillac

Valtteri Bottas es uno de los candidatos para ocupar un asiento en la nueva escudería de la Fórmula 1, Cadillac. El finlandes ha sonado desde hace un tiempo y ya tuvo hasta la bendición del jefe de Mercedes, Toto Wolff.

"Si uno de nuestros pilotos habituales sufriera una intoxicación alimentaria por pescado, es un piloto al que puedes subir al coche y estará absolutamente a la altura. Es genial saber que tu tercer piloto es lo más rápido posible. Obviamente, en lo que respecta a Valtteri, se merece un asiento. Esperemos que se abra la puerta. Continuará", comentó Wolff a Motorsport.

La última carrera de Bottas

Valtteri compitió en un Gran Premio hace casi un año, en el Gran Premio de Abu Dhabi. El piloto -en ese entonces de Sauber- terminó en la posición 18, ya que no pudo terminar la carrera.

