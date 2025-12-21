El cierre de año de los mexicano en Europa

Con el cierre del año futbolístico en Europa, varios jugadores mexicanos comienzan a bajar el telón de sus actividades en el Viejo Continente, aunque no todas las ligas entraron al receso al mismo tiempo. Torneos como la Premier League, la Serie A y la Liga de Bélgica aún tendrán actividad la próxima semana, con presencia tricolor en algunos encuentros.

Entre los mexicanos que todavía verán acción destacan Raúl Jiménez, Julián Araujo y Johan Vásquez, quienes afrontarán compromisos antes de despedir el 2025. En contraste, Santiago Giménez no podrá cerrar el año en las canchas debido a la lesión que lo ha marginado en las últimas semanas.

En Turquía, el Fenerbahce de Edson Álvarez aún no concluye su calendario del 2025, ya que disputará un partido de copa. Sin embargo, el mediocampista mexicano no será considerado por una lesión, por lo que su actividad del año ya quedó oficialmente cerrada.

Guillermo Ochoa, por su parte, tendrá su último compromiso del 2025 este lunes, cuando su equipo enfrente al AEK Larnaca en un duelo correspondiente a la liga de Chipre, marcando así el cierre anual para el experimentado arquero mexicano.

César Huerta terminó de manera anticipada su participación en el 2025, ya que desde finales de noviembre se encuentra fuera de actividad por lesión. El futbolista mexicano apunta a regresar a las canchas hasta febrero de 2026, una vez completado su proceso de recuperación.

En la liga rusa, donde militan César Montes y Luis Chávez, el calendario se dio por concluido desde el pasado 7 de diciembre. Ambos equipos cerraron el año con victoria, aunque en el caso de Chávez, su actividad finalizó desde junio debido a una lesión que lo alejó del terreno de juego.

Rodrigo Huescas también tuvo un cierre complicado de año, luego de sufrir una lesión en el mes de octubre que lo dejó fuera de circulación en el tramo final del 2025.

Mateo Chávez, en cambio, logró cerrar el año en actividad, siendo titular este fin de semana con el AZ Alkmaar, aunque su equipo se fue con una derrota, poniendo punto final a su participación del 2025.

Finalmente, en Grecia, Orbelín Pineda y el AEK de Atenas cerraron el año con una victoria en la liga local. Aunque el mexicano no tuvo minutos, su equipo logró despedir el 2025 con un resultado positivo, completando así el balance anual de los futbolistas mexicanos en Europa.