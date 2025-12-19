"Antonio Mohamed estaba ilusionado con dirigir al Tri": Jaime Ordiales, director deportivo de Mazatlán

No cabe duda que Antonio 'Turco' Mohamed es el entrenador del momento en el futbol mexicano, pues su historia y éxitos recientes lo avalan. Sin embargo, existió un momento en el que el argentino estuvo cerca de tener un futuro completamente diferente: un paso por la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Después del fracaso que fue Qatar 2022, la Federación Mexicana de Futbol buscó a varios candidatos para ocupar el puesto de Gerardo Martino, entre los cuales estuvo Antonio Mohamed. Jaime Ordiales, director deportivo del Tricolor en esos momentos, comentó en entrevista a ESPN que ‘El Turco’ no solo estuvo cerca de ser el técnico nacional, sino que estaba muy ilusionado por la propuesta.

Mohamed tras el título con Toluca | MEXSPORT

"En aquel momento Mohamed estaba ilusionado. Creo que siempre será un halago y una oportunidad maravillosa estar en una Selección Nacional. Estoy seguro de que hoy, mañana o algún día, Tony podrá volver a ser candidato; probablemente, en el futuro, a quien le toque decidir lo considerará por la trayectoria que está forjando", comentó Ordiales.

El también exjugador compartió cancha como rival y como compañero con Mohamed, pues ambos fueron parte de León por un tiempo. Sin embargo, el argentino no entró en planes del equipo de Guanajuato y terminó por abandonar el club, aunque en ese breve momento, Ordiales se dio cuenta de su calidad como futbolista y persona.

Jaime Ordiales | IMAGO7

"Conozco a Tony y lo estimo. Alguna vez fuimos rivales y también compartimos la cancha; poco tiempo, pero lo hicimos", recordó Ordiales. "Tony tiene una carrera muy longeva en México. Conoce perfectamente la idiosincrasia del mexicano. Fue un jugador destacado, muy inteligente, con ingenio y chispa. Tenía una capacidad de improvisación y creatividad como pocos en el medio".

¿Qué tan avanzado estuvo la presencia de Mohamed en el Tri?

Jaime Ordiales recordó que pese al interés de ambas partes, nunca hubo un acuerdo de por medio. Además, el directivo señaló que pese a todo, Antonio Mohamed solo fue una opción, nunca un candidato firme.

Antonio Mohamed | IMAGO7

"'Turco' tiene una carrera brillante de años. Hoy en día es uno de los principales entrenadores en México. En su momento fue una opción muy importante, un candidato interesante como muchos otros; pero no me tocó decidir, pues renuncié a la Selección antes. No obstante, siempre se le consideró capaz, sumamente inteligente y muy astuto", sentenció.

Sin interés de por medio

De igual forma, Ordiales comentó que sabe muy bien -gracias a los medios de comunicación- que Mohamed ya no tiene esa espina de estar en la Selección Mexicana, aunque todo puede pasar.

