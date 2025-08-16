"Te va a costar el doble por ser sudamericano": Las palabras de Barrichello a Franco Colapinto

El piloto argentino, Franco Colapinto ha llenado de inspiración a los aficionados, especialmente a los sudamericanos que sueñan con pertenecer a la Fórmula 1 algún día.

X: @FranColapinto

¿Qué consejo le dio Barrichello a Colapinto?

Colapinto ya tiene un lugar en la parrilla de la Fórmula 1, pero su proceso ha sido complicado. Recientemente, su padre Aníbal contó una anécdota para el medio Resumido.info sobre el consejo que el piloto brasileño, Rubens Barrichello le dio.

“Te vengo a felicitar. La verdad que hace dos, tres días que te vengo siguiendo y con lo que hiciste hoy me terminaste de convencer. Sigue corriendo como estás corriendo. Vas a llegar a donde quieras. Te va a costar el doble por ser sudamericano, como me costó a mí. Pero no aflojes que vas a llegar”, le dijo Barrichello a Colapinto cuando tenía 14 años.

X: @FranColapinto

¿Racismo en la Fórmula 1?

Un tema recurrente en el deporte es el racismo, pues en ocasiones las oportunidades a los atletas de América se les relega para darle preferencia a europeos, especialmente en la Fórmula 1 que los asientos son limitados.

Colapinto lucha por conseguir mejores resultados en su carrera, ya que hasta ahora no ha podido sumar puntos luego de suplir a Jack Doohan en la escudería francesa, Alpine.

X: @FranColapinto

