Chofis López y otros futbolistas de Liga MX que han jugado en la 'talacha'

Javier Eduardo 'La Chofis' López ha sido recientemente anunciado con un equipo de la 'talacha', generando inmediata conversación entre los aficionados a la Liga MX, pues algunos recuerdan de buena manera su paso por el futbol mexicano; sin embargo, el exjugador de Chivas no es el único que ha pasado por una situación similar.

Son algunos nombres bastante famosos en la historia del campeonato mexicano los que se suman a López como los futbolistas que han pasado a equipos amateurs o bien, conocidos como 'de barrio'.

Chofis se suma a la Copa Navidad | Captura de X

¿Quiénes son los futbolistas que han estado en la 'talacha'?

Un excompañero de Chofis en Chivas es uno de los más famosos en el tiempo reciente: Néstor 'El Avión' Calderón, quien fuera campeón en el Clausura 2017 con los rojiblancos, se viralizó recientemente por jugar en algunos equipos de ligas de barrio con uniformes muy poco conocidos.

Uno de los jugadores más queridos en la última década por parte de la afición del América, el ecuatoriano Michael Arroyo, protagonizó un post de un fan hace un tiempo en donde mencionó que en algún momento ganaba campeonatos con las Águilas y en esa ocasión estaba en un torneo de barrio en Michoacán, siendo una imagen completamente atípica.

Arroyo fue campeón con América en 2014 | Imago7

Una de las zurdas más recordadas en el futbol regio, Walter Ayovi, incluso pasando sus 40 años se la ha pasado formando parte de torneos de la 'talacha', encabezando a las plantillas que ganan campeonatos con contrataciones nostálgicas.

Más viejos conocidos

También se suma Paulo da Silva, un jugador que en su momento fue bastante querido con Toluca y tras su retiro, el paraguayo estuvo dentro de equipos amateurs que contaron con su presencia para sumar campeonatos a su palmarés, aunque en una categoría por completo distinta.

A pesar de ser conocido por su gran paso en León y de manera más reciente como analista de Fox, Fernando Navarro también estuvo presente en un equipo de barrio entre su paso por Toluca y su llegada de regreso a los Potros de Hierro del Atlante; también se puede recordar a Javier Cortés, quien fuera campeón con Pumas en 2011 y hoy en día es de los mejores pagados en este ámbito.

Da Silva fue parte de los Diablos | Imago7

Uno de los campeones del mundo con México en la Copa del 2011, Julio 'Momia' Gómez, recordado por aquel gol en el estadio de Santos Laguna ante la Selección de Alemania, se alejó del futbol profesional bastante rápido y aunque recientemente se le conoce por tener un trabajo 'normal', por un tiempo también representó a los clubes del barrio.