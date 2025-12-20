New England Patriots vs Baltimore Ravens: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Semana 16 de la NFL?

Los Pats buscarán ser uno de los mejores equipos en la Conferencia Americana

Ravens reciben a los Pats en SNF
Mauricio Díaz Valdivia
20 de Diciembre de 2025

Los Patriots han sido uno de los mejores equipos en cuanto a los standings en la temporada de la NFL, por lo que en la Semana 16 tratarán de mantenerse en la zona más alta de la Conferencia Americana; sin embargo, aunque no tienen un buen paso, los Ravens querrán detener a los comandados por Drake Maye en Baltimore.

La situación para los de Lamar Jackson se encuentra en un aprieto, pues en dado caso de ser derrotados, su estadística se irá 7-8 en contra, dejándolos lejos de haber hecho una buena campaña en 16 encuentros.

Drake Maye ha tenido una buena campaña | AP

¿Cómo llegan ambos equipos al Sunday Night Football?

Los Patriotas son el primer puesto del Este de la Conferencia Americana con una marca de 11-3, incluso con los Bills de Josh Allen por debajo de ellos; la victoria en este partido es completamente necesaria para alejarse lo más que puedan de Buffalo y que no se complique el objetivo de terminar como el primer sembrado.

Desafortunadamente para su causa, Drake Maye y compañía vienen de ser derrotados precisamente por los Bills en un duelo frenético que terminó con un 35-31 a favor de Allen y compañía con una remontada incluida; su última victoria fue ante los Gigantes de New York dos semanas antes por 33-15.

Pats es uno de los mejores equipos | AP

Baltimore tiene una marca de 7-7, ubicándose como segundo del Norte de la Conferencia Americana; ni una victoria ni una derrota los moverían de ese puesto; sin embargo, para su propia marca y sus aspiraciones, necesitan del triunfo de manera más que obligada.

La Semana 15, los Ravens tuvieron una victoria aplastante de 24-0 en contra de Bengals, pero antes de eso sufrieron una derrota ante Steelers por un marcador de 27-22, dejándolos en el complicado empate en los standings.

Lamar Jackson | AP

¿Dónde ver el SNF?

  • Fecha: Domingo 21 de diciembre
  • Sede: M&T Bank Stadium
  • Horario: 7:20 PM (tiempo del centro de México)
  • Dónde ver: ESPN

