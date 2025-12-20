New England Patriots vs Baltimore Ravens: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Semana 16 de la NFL?

Los Patriots han sido uno de los mejores equipos en cuanto a los standings en la temporada de la NFL, por lo que en la Semana 16 tratarán de mantenerse en la zona más alta de la Conferencia Americana; sin embargo, aunque no tienen un buen paso, los Ravens querrán detener a los comandados por Drake Maye en Baltimore.

La situación para los de Lamar Jackson se encuentra en un aprieto, pues en dado caso de ser derrotados, su estadística se irá 7-8 en contra, dejándolos lejos de haber hecho una buena campaña en 16 encuentros.

¿Cómo llegan ambos equipos al Sunday Night Football?

Los Patriotas son el primer puesto del Este de la Conferencia Americana con una marca de 11-3, incluso con los Bills de Josh Allen por debajo de ellos; la victoria en este partido es completamente necesaria para alejarse lo más que puedan de Buffalo y que no se complique el objetivo de terminar como el primer sembrado.

Desafortunadamente para su causa, Drake Maye y compañía vienen de ser derrotados precisamente por los Bills en un duelo frenético que terminó con un 35-31 a favor de Allen y compañía con una remontada incluida; su última victoria fue ante los Gigantes de New York dos semanas antes por 33-15.

Baltimore tiene una marca de 7-7, ubicándose como segundo del Norte de la Conferencia Americana; ni una victoria ni una derrota los moverían de ese puesto; sin embargo, para su propia marca y sus aspiraciones, necesitan del triunfo de manera más que obligada.

La Semana 15, los Ravens tuvieron una victoria aplastante de 24-0 en contra de Bengals, pero antes de eso sufrieron una derrota ante Steelers por un marcador de 27-22, dejándolos en el complicado empate en los standings.

¿Dónde ver el SNF?

Fecha : Domingo 21 de diciembre

: Domingo 21 de diciembre Sede : M&T Bank Stadium

: M&T Bank Stadium Horario : 7:20 PM (tiempo del centro de México)

: 7:20 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: ESPN

