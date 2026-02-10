Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Piensa en el retiro? Henry Martín se sincera con el tema de lesiones

HENRY MARTÍN ROTA
HENRY MARTÍN l ROTA
Ramiro Pérez Vásquez 11:06 - 10 febrero 2026
El atacante del América habló sobre como ha enfrentado esta situación

Henry Martín ha tenido que adolecer de las constantes lesiones en los últimos torneos, en este Clausura 2026 el atacante del CF América tuvo que esperar hasta la Jornada 4 para vivir sus primeros minutos del torneo ingresando de cambio en el Estadio Ciudad de los Deportes ante el Necaxa.

El jugador de los azulcremas se sinceró al hablar de las lesiones que no le han permitido brillar como cuando se empezó a edificar el tricampeonato: “Sí es muy difícil porque llegas a casa, te acuestas y dices: ¿Y ahora con qué más me va a salir mi cuerpo?, con qué más la vida te va a estar golpeando, porque ya no es algo que digas es mental, ya es físico lo que está pasando”, expresó en entrevista con TUDN.

“Ya no te quieres ni mover, llegaba a las rehabilitaciones, sentía algo: ‘sabes qué sentí, ¿sabes qué? Esto’. Porque ya tienes miedo, tienes tanto miedo de que te vuelvas a lastimar”, resaltó el atacante de 33 años de edad.

Henry Martín conduce el balón ante Rayados | GINA SÁNCHEZ

¿Henry Martín piensa en el retiro?

Henry Martín reveló que ha cruzado por su menta el decir adiós de las canchas: “Te digo, te empiezas a creer el será que ya sí me tengo que retirar, será que ya se acabó mi tiempo en el futbol porque con todo lo que te dicen, que escuchas, que lees, que ves, y además con lo que ves en el día a día que te está sucediendo tu cabeza te juega una mala pasada de creértela.”

Henry Martín, histórico delantero del América | IMAGO7

Sin embargo, el propio futbolista ha mostrado su fortaleza resaltando que no permitirá que las lesiones hagan que se retire de las canchas, por lo que él mismo tendrá la decisión y no por una situación que el mismo cuerpo presente.

"A mí no me van a retirar las lesiones, dije, a mí no me va a dejar fuera de esto. Yo me voy a retirar cuando yo quiera retirarme, no cuando mi cuerpo me diga basta, o cuando la gente me diga basta o cuando la prensa me diga basta”, mencionó.

Así puntualizó el apodado ‘La Bomba’: “Yo me retiro cuando yo quiera, porque yo he logrado lo que he logrado a base de esfuerzo, a mí nadie me ha regalado nada, a base de sacrificio, de entrega. Yo llegué a América sin ser nada. América me puso en donde estoy, pero también porque yo he dado mucho de mí".

Regresa Henry Martín | IMAGO7

¿Cuál fue su lesión más reciente?

Henry Martín mencionó que su última lesión fue algo inusual para los doctores: "La última lesión que tuve, que literal me rompí el isquio, no sé si salió como tal, se me desprendió un músculo del isquio, que me decían los doctores: 'Nunca lo había visto'. O sea, llevo tantos años en la carrera de medicina dentro del futbol profesional y esta lesión no la he visto”.

