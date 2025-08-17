¿Ya hay fecha para el anuncio de Checo Pérez con Cadillac?

El parón de media temporada de la Fórmula 1 no ha tenido grandes noticias, sin embargo, algunos medios han comentado el posible regreso de Sergio 'Checo' Pérez al Gran Circo. Desde que Cadillac hizo su gran presentación hace unos meses, el anuncio de sus pilotos ha generado expectativas entre todos los fanáticos del automovilismo.

Uno de los grandes favoritos para terminar en el asiento de la nueva escudería es el piloto jalisciense, quien no ha dado alguna declaración sobre su futuro. Checo comentó hace unos meses su deseo de regresar a la Categoría Reina, sin embargo, al momento no hay un anuncio oficial.

¿Cuándo llega? | @SChecoPerez|

Pese a todo, con información del medio PlanetF1, solo es cuestión de ajustar detalles en su contrato de Checo para un anuncio oficial. El mexicano sería anunciado en el Gran Premio de Italia; el segundo tras el parón de verano.

"Múltiples fuentes han dicho a PlanetF1.com que Pérez ha alcanzado un acuerdo con Cadillac que lo verá regresar a la parrilla, con un anuncio esperado en el fin de semana del Gran Premio de Italia en Monza", se lee en la publicación.

¿Cuándo llega? | @SChecoPerez|

Cadillac toma forma

Checo no es el único rumor que creció dentro de Cadillac en los últimos meses, pues Valtteri Bottas es también uno de los favoritos para ocupar un asiento. De igual forma, tras su despido de Red Bull, Christian Horner es de los favoritos para llegar a la escudería estadounidense.

