"¿A quién odio ahora?" Toto Wolff se sincera sobre la salida de Christian Horner de Red Bull

La salida de Christian Horner de Red Bull dejó un vacío importante en el paddock de la Fórmula 1. A pesar de lo controversial que pudiera ser por momentos, el británico tenía un rol importante en la categoría y será difícil que alguien pueda reemplazarlo.

Así lo consideró Toto Wolff, director de Mercedes, quien en entrevista con Formula Plus se sinceró sobre su relación con el exdirectivo. "Siempre fue una historia interesante. Esos años, pero sobre todo 2021, no se trataba solo de Max (Verstappen) y Lewis (Hamilton), se trataba de Christian y de mí".

"Y a veces era muy difícil, está en todos los libros de historia y siempre lo estará. Sabes, siempre decía que me encantaba odiarlo. Entonces, ¿a quién odio ahora? Parece que tengo que encontrar a alguien más", declaró el austriaco.

Toto consideró que se fue una figura importante

A pesar de la rivalidad que sostuvieron en los últimos años Mercedes y Red Bull, y por ende Wolff y Horner, Toto consideró que la salida del británico representó una baja sensible para la categoría. "Se ha comportado como un imbécil con bastante frecuencia en los últimos 12 o 15 años".

"Opera con valores completamente diferentes, pero hasta tu peor enemigo tiene un mejor amigo", reconoció. "Por otro lado, tuvo un éxito rotundo en lo que hacía. Ahora que se ha ido, al menos por un tiempo, una auténtica personalidad ha abandonado el deporte".

"Era controvertido y divisivo, pero era uno de los personajes principales. Se podría decir con seguridad que fue tan importante como un gran piloto", añadió el director de las Flechas Plateadas.

¿Cuándo se reanuda la temporada de Fórmula 1?

Por ahora, la Temporada 2025 está en la pausa de verano, pero se reanudará en un par de semanas con el Gran Premio de Países Bajos. La carrera en Zandvoort se celebrará el domingo 31 de agosto y está programada a las 7:00 horas (tiempo del centro de México).

