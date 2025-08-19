En Red Bull saben que Verstappen puede "reconsiderar" su decisión de quedarse en 2026

"Me quedaré con la escudería el siguiente año". Así de tajante fue Max Verstappen previo al Gran Premio de Hungría, última carrera de 2025 antes de la pausa de verano, para acabar con los rumores que lo vinculan con Mercedes.

Sin embargo, en Red Bull no se sienten tan seguros y aunque el neerlandés se quede para 2026, temen que no finalice su contrato, vigente hasta 2028. Al menos esa es la postura del asesor de la escudería, Helmut Marko.

"Por sus declaraciones, estaba claro que quería quedarse, y tiene sentido, aunque la cláusula de salida se hubiera podido activar", comentó Marko en el podcast de F1-Insider.

Helmut Marko durante una carrera de Fórmula 1 | RED BULL

Verstappen podría reconsiderar su decisión

Para la Temporada 2026, con el cambio del reglamento técnico, hay mucha incertidumbre en todos los equipos. Y aunque eso puede favorecer a Red Bull para recuperar su corona, también puede jugarle en contra si su desarrollo es más deficiente que el resto. "Nadie sabe cómo será la situación en 2026. En cuanto al motor, Mercedes se declara como líder, pero no hay pruebas".

"En cuanto al chasis, no se sabe si alguien conseguirá el gran premio. Por lo tanto, hay mucha incertidumbre y, desde su punto de vista, es mucho más lógico quedarse, observar todo esto, y si no somos competitivos el próximo año, quizá reconsiderar su decisión", añadió Marko.

Marko y Verstappen en el garage de Red Bull | RED BULL

¿Y el segundo asiento de Red Bull?

Por otra parte, el austriaco evadió el tema de Yuki Tsunoda, quien no ha dado mejores resultados que Liam Lawson y mucho menos que Sergio 'Checo' Pérez, a quien la escudería despidió en diciembre de 2024. ""Tradicionalmente, evaluamos a nuestros pilotos después del parón veraniego".

"Será en ese momento cuando se decida cómo será la plantilla de pilotos para el próximo año, quizás incluso en parte más adelante. Evaluamos el rendimiento. No se ha tomado ninguna decisión a favor o en contra", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Ya hay fecha para el anuncio de Checo Pérez con Cadillac?

Marko y Verstappen en celebración del tetracampeonato del piloto | RED BULL