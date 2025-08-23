Liam Lawson no ha pensado en regresar a Red Bull: 'He estado muy ocupado'

El inicio de la Temporada 2025 de la Fórmula 1 fue complicado para Liam Lawson. El piloto neozelandés disputó sus dos primeras carreras con Red Bull, donde no logró sumar puntos ni mostrar un rendimiento competitivo. Tras ese mal arranque y ser superado por Yuki Tsunoda, Lawson fue reasignado a Racing Bulls, equipo con el que consiguió mejores sensaciones y un desempeño más sólido, lo que alimentó rumores sobre un posible regreso a la escudería de Milton Keynes.

Un inicio difícil para Lawson en la F1 2025

Aunque su debut en Red Bull no cumplió con las expectativas, el paso a Racing Bulls permitió que el neozelandés mostrara mayor regularidad. Estas actuaciones despertaron especulaciones sobre su futuro dentro del programa de pilotos de la bebida energética.

Lawson en RB | AP|

Lawson descarta un regreso inmediato a Red Bull

En entrevista con PlanetF1, Liam Lawson fue claro respecto a los rumores sobre su futuro:

“Honestamente, en términos de mi futuro, he estado tan ocupado este año que realmente no estoy pensando en ello”, declaró el piloto.

Con estas palabras, Lawson descartó, al menos por ahora, la posibilidad de un regreso inmediato a Red Bull, pese a la expectativa generada en torno a su mejoría.

Lawson en RB | AP|

¿Qué sigue para Liam Lawson en la F1?

El joven neozelandés, considerado uno de los talentos con mayor proyección del programa de Red Bull, mantiene su enfoque en la temporada actual. Su meta es consolidarse con Racing Bulls y aprovechar cada oportunidad en la parrilla de 2025 para asegurar un lugar competitivo en el futuro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHECO PÉREZ Y VALTTERI BOTTAS: PRÁCTICAMENTE CERRADOS CON CADILLAC