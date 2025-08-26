¿Qué esperar de Cadillac con Checo Pérez y Bottas como sus pilotos confirmados?

Dos pilotos que fueron subcampeones del mundo regresan a la parrilla, este martes se hizo oficial el regreso de Sergio 'Checo' Pérez y del piloto finlandés Valtteri Bottas, quienes estuvieron cerca de tocar lo más alto con Red Bull y Mercedes, respectivamente.

Valtteri, que estuvo con Mercedes de 2017 a 2021, fue subcampeón del mundo en las temporadas 2019 y 2020 de la Máxima Categoría del Automovilismo, por detrás de Lewis Hamilton, además de consagrarse en el tercer sitio en las campañas 2017 y 2021.

Checo y Valtteri serán compañeros en Cadillac | AP|

El piloto finlandés tiene un total de 10 victorias con las flechas plateadas, hasta que llegó a Alfa Romeo en 2021 y dejó de correr en 2024, cuando la escudería ya era Sauber, volviendo a Mercedes pero como piloto de reserva.

Checo Pérez también fue subcampeón del mundo en 2023, con Red Bull junto a Max Verstappen, el piloto mexicano llegó a la escudería austriaca en 2021, logrando un tercer sitio en el Mundial de Pilotos en 2022, tras los malos resultados de 2024, dejó su lugar vacante para 2025.

Checo y Valtteri serán compañeros en Cadillac | AP|

Con estos pilotos, Cadillac puede esperar, fuera de la parrilla, un trabajo constante con los ingenieros para desarrollar el monoplaza de la mejor manera, además de pelear por la zona de puntos desde el primer Gran Premio de la temporada 2026.

Así lo destacó Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac: “Bottas y Checo lo han visto todo en la F1. Su liderazgo, experiencia e instinto de competencia serán claves para dar vida a este proyecto”.

Checo Pérez y Valtteri Bottas volverán a las pistas, de forma oficial, el próximo 8 de marzo, cuando se corra el Gran Premio de Australia en Albert Park.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Reacción de la prensa internacional a presentación de Checo Pérez con Cadillac