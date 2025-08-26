Reacción de la prensa internacional a presentación de Checo Pérez con Cadillac

Por fin llegó el anuncio más esperado por la afición del automovilismo; Sergio ‘Checo’ Pérez fue anunciado de manera oficial como nuevo piloto de Cadillac en el que también estará Valtteri Bottas para el debut de la escudería en Fórmula 1.

La confirmación del piloto mexicano con ‘Caddy’ ha hecho eco a nivel mundial generando la reacción en diversas latitudes con una noticia que surgió desde hace meses y finalmente se ha hecho oficial de cara a la próxima temporada.

Motorsports

Motorsports resaltó la llegada de Checo Pérez con Cadillac acompañado de un video del expiloto de Red Bull: “Oficial: Cadillac F1 confirma a Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos 2026.

Motorsports l CAPTURA

Soy Motor

Otro que resaltó fue Soy Motor que por su parte resaltó que su experiencia hará crecer a la nueva escudería: “Oficial: Sergio Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026. El mexicano regresa a la parrilla en 2026 de la mano de Cadillac, el nuevo equipo, que sin duda, hará valer toda su experiencia para empezar a crecer de una de las categorías deportivas…”.

Diario AS

El medio español también hizo eco de la llegada resaltando que ambos pilotos anunciados vienen tras un año de pausa: “Oficial: Checo Pérez y Bottas vuelve a la F1 con Cadillac. El fabricante norteamericano confirma su alineación de pilotos para 2026. Ambos han ganado carreras y regresarán tras un año fuera de la parrilla”.

Diario AS l CAPTURA

F1Latam

El medio especializado en la Fórmula 1 señaló que la escudería ha elegido al mexicano para su próximo debut: “Cadillac elige a Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos para su debut en F1 2026”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UNIVERSIDAD CATÓLICA ESTRENÓ SU NUEVO Y ESPECTACULAR ESTADIO