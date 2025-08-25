Universidad Católica estrenó su nuevo y espectacular estadio

La Universidad Católica ha estrenado de manera oficial su nuevo estadio: Claro Arena. En la Jornada 21 de la Liga de Primera fue cuando se jugó por primera vez en el nuevo inmueble, el cual cuenta con una capacidad total de 20,000 espectadores. La primera alegría de los Cruzados fue 'redonda', ya que además de inaugurar su estadio con futbol, lo hicieron con una victoria.

El nuevo estadio fue un espectáculo visual en su inauguración | IG: @cruzados_oficial

A la historia de la U con el primer gol

Enfrentando a Unión Española, la Universidad Católica ha conseguido el primer gran resultado en su estadio después de anotar en un par de ocasiones sin recibir ninguna en contra. El autor del primer gol del partido y también de toda la historia en el nuevo Claro Arena fue Fernando Zampedri, el goleador histórico, que con un contundente cabezazo en el manchón penal, venció al guardameta para comenzar la cuota goleadora en su nueva 'casa'.

La nueva cancha aún vería más historia, pues ambas porterías fueron 'inauguradas' con gol; ya que en la segunda parte, después de un contragolpe perfectamente ejecutado, el exjugador de los Cañoneros de Mazatlán, Eduard Bello definió frente al portero rival para duplicar la ventaja y celebrar de la mejor manera el estreno de su nuevo estadio.

Un estadio con vista impresionante

El nuevo Claro Arena no es un lindo estadio solamente por ser el más nuevo de Chile; además de todo, la ubicación que tiene es lo que hace que sea una locación linda de ver en distintos aspectos.

El también conocido como Estadio San Carlos de Apoquindo, se ubica en Las Condes en la Región Metropolitana de Chile, un lugar que ha llamado poderosamente la atención debido a que desde el interior del inmueble se puede ver que por fuera, existe un hermoso paisaje que lo rodea, lo que para algunos parecía irreal; no obstante, en redes sociales, los aficionados que han acudido a este primer partido oficial, han podido confirmar que el paisaje en efecto es real.

