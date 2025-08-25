Inter de Milán pasea a Torino con goleada en la Serie A

Inter de Milán inició con el pie derecho la nueva temporada en la Serie A, los dirigidos por Cristian Chivu firmaron un contundente 5-0 en el Giuseppe Meazza ante Torino, Marcus Thuram se llevó los reflectores al marcar par de goles.

El primero de la noche llegaría por conducto de Bastoni en el minuto 18 después de un córner que italiano terminó peinando para abrir el marcador. Antes del mediotiempo aparecería Thuram para marcar el primero de dos en su cuenta personal.

Thuram l AP

El francés aprovecharía un pase filtrado por linderos del área para empalmar el esférico y cruzar para dejar sin oportunidad al guardameta en el minuto 35 y así se iría al descanso; sin embargo, habría más para la segunda parte.

Doblete de Thuram

Cuando corrían los primeros minutos del complemento la zaga del ‘Toro’ cometería un error que Lautaro Martínez aprovecharía para hacer el tercero, tan solo 10 minutos después nuevamente Thuram ahora con un certero cabezazo tras un centro de Bastoni.

Finalmente en el minuto 72 Ange-Yoan Bonny sentenciaría la goleada tras otra complacencia la zona defensiva.

Lautaro Martínez l AP

Líder al momento

Inter de Milán se quedó con el liderato tras la fecha uno con una diferencia de cinco goles; en el segundo puesto se quedó Napoli con diferencia de dos goles, más abajo con las mismas unidades se encuentra Como, Juventus, Cremonese y Roma.

Inter l AP

