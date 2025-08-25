¡Victoria histórica! Renata Zarazúa vence a Madison Keys en el US Open

Renata Zarazúa ha conseguido la mayor victoria de toda su carrera. La tenista mexicana dio un golpe de autoridad al dar una de las primeras sorpresas del US Open, venciendo a la sexta sembrada y campeona del Australian Open de este año, Madison Keys en cancha central.

La capitalina se sobrepuso a la adversidad para en tres sets lograr dejar en el camino a una de las favoritas para llevarse el triunfo. En un momento estuvo un set abajo y 3-0 en es segundo. Aún así logró llevarse los últimos dos parciales 7(7)-(3)6 y 7-5, para avanzar a segunda ronda en Nueva York.

Zarazúa l AP

Día histórico

Zarazúa llegó a este partido en el Estadio Arthur Ash ya haciendo historia pues, este lunes completaría el circuito de Grand Slam, jugando en la cancha central de todos los torneos major al menos una vez, sin embargo, en todos sus partidos previos terminó cayendo. Hoy finalmente logró superar esta barrera.

Este triunfo, también significó la primera victoria de Zarazúa ante una tenista Top 10. Este mismo 2025 tenía récord de 0-4 perdiendo ante Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini, Elena Rybakina y Paola Badosa. Hoy venció a la sexta sembrada del US Open.

US Open l AP

Llegó nerviosa al partido

Tras la victoria la mexicana reconoció que, previo al partido estaba muy nerviosa, incluso tuvo ganas de llorar. Sin embargo, conforme se fue desarrollando el partido, logró superar ese nervio y, con ayuda de 90 errores no forzados de Keys, pudo llevarse el partido.

“No quería salir a la cancha, estaba muy nerviosa y tenía miedo, pero pude superarlo… Tenía mucho coraje por el primer set. Fue difícil olvidarlo. Dependí muchos de sus errores… nunca me pude imaginar algo así”, reveló la tenista.

Ahora Zarazúa pondrá vista en la segunda ronda del torneo donde se medirá a la francesa Diane Parry quien viene de vencer a Petra Kvitová en sets corridos. La mexicana llega con un récord de 2-0 ante la europea por lo que el miércoles buscará seguir invicta ante su rival y avanzar por primera vez en su carrera a tercera ronda de un Grand Slam.

“La conozco muy bien, es una tenista muy buena. Voy a tratar de recuperarme física y mentalmente y sobre todo no quedarme satisfecha. Yo quiero seguir y estoy en un momento en el que mi tenis puede mejorar en los torneos grandes y es es mi meta esta semana”, finalizó.

Renata Zarazúa l AP

