Novak Djokovic arranca con victoria en el US Open y mantiene su invicto en primera ronda

Novak Djokovic inició con triunfo su participación en el Abierto de Estados Unidos 2025, mejorando su marca a 19-0 en primeras rondas del torneo neoyorquino. El serbio, de 38 años, se impuso este domingo a Learner Tien con parciales de 6-1, 7-6 (3), 6-2, en un partido donde las molestias físicas jugaron un papel importante.

El campeón de 24 torneos de Grand Slam dominó con facilidad el primer set, el cual cerró en apenas 24 minutos. Sin embargo, en el segundo parcial se le vio exhausto, recurriendo en varias ocasiones a apoyarse en sus rodillas y recibiendo tratamiento médico por un problema en el dedo gordo del pie derecho. Pese a perder su servicio al inicio del tercer set, Djokovic reaccionó con fuerza para ganar cinco juegos consecutivos y recuperar el control.

Logró avanzar | AP

Durante el encuentro, el serbio también mostró signos de fatiga: fue sancionado por demorar el juego durante el desempate, y su rostro enrojecido evidenció el esfuerzo físico ante un rival con la mitad de su edad. “Para ser honesto, desearía tener la edad de Learner Tien, pero eso no es posible”, declaró Djokovic al final del partido.

Reconoció el cancancio | AP

Sigue invicto en primera ronda

Con este triunfo, el séptimo cabeza de serie alcanzó su victoria número 75 consecutiva en primeras rondas de Grand Slam, manteniéndose como uno de los principales candidatos a conquistar el US Open 2025, donde busca su quinto título en Flushing Meadows.

En US Open mantiene su invicto en la primera ronda del abierto de Estados Unidos. Desde su debut en el torneo en el 2005, el serbio ha superado la primera ronda en los 19 torneos en los que ha participado. Su peor resultado fue perder en tercera ronda en el 2005, 2006 y 2024.

Sigue con paso perfecto en primera ronda | AP

