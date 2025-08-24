Venus Williams emocionada por su regreso al US Open: "Quiero mostrar mi mejor versión"

Venus Williams, de 45 años, se convierte en una de las jugadoras de mayor edad en competir en un torneo de Grand Slam en la era moderna. Su regreso se da luego de un año marcado por lesiones y especulaciones sobre un posible retiro definitivo.

"Es súper emocionante estar de vuelta. No se vuelve rutinario; cada vez se siente más emocionante", dijo Williams en una conferencia de prensa.

Venus, ganadora de siete títulos de Grand Slam, incluyendo dos US Open 2000 y 2001. Resalta por la lucha por la equidad de género en el deporte y su influencia como figura cultural que la han consolidado como una de las protagonistas del tenis mundial.

“Quiero ser mi mejor versión, esa es la expectativa que tengo de mí misma. No he jugado tanto como otras jugadoras, así que es un desafío diferente. Intento divertirme, mantenerme relajada y sacar lo mejor de mí”, recalcó.

El US Open 2025 comenzará el próximo lunes 25 de agosto en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, las expectativas por el inicio de este torneo con la presencia de Williams ha generado sin dudas las ganas del arranque.

Venus Williams vuelve

Venus Williams no jugaba desde 2023 cuando disputó el Flushing Meadows, en la que se quedó en la primera ronda. A mediados de este año volvió tras una ausencia de 16 meses para participar en el Washington Open, donde se adjudicó su primera victoria y terminó cayendo en segunda ronda.

