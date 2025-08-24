¿Regresa a España? Rumores colocan a Julián Araujo en Sevilla

Bournemouth comenzó la Premier League con dos juegos en los dejó un buen sabor de boca, con una victoria y una derrota. Sin embargo, durante esos dos cotejos, varios aficionados -sobre todo mexicanos- notaron la ausencia del lateral mexicano Julián Araujo, quien según diversos rumores es del interés del Sevilla de LaLiga.

Con información del diario MARCA, Araujo ha estado rondando la órbita del entrenador argentino Matías Almeyda, quien asumió el cargo del club hispalense este verano. En caso de consumarse su regreso a territorio ibérico, Julián viviría su tercera etapa en dicho futbol, ya que disputó algunos partidos con Las Palmas y el Barcelona.

Con las Cerezas | @julian__araujo|

¿Competencia de fichajes en Sevilla?

Aunque Julián Araujo es la opción principal según el medio español, varios jugadores también han rondado la órbita del conjunto Rojiblanco. Youcef Atal, del Al-Sadd de Catar; y Zeki Celik, de la Roma, también son opciones del club español.

Pese a que él es la opción número uno, su lesión de la temporada pasada puede mermar su llegada al balompié ibérico. En la campaña anterior con las Cerezas, Julián Araujo se lesionó los isquiotibiales, lo que lo obligó a perderse cinco meses de acción y perder ritmo de manera constante.

Con las Cerezas | @julian__araujo|

Sin grandes actuaciones en Inglaterra

Pese a tener algunas cualidades a la ofensiva y un gran nivel a la defensiva, Araujo no ha tenido la mejor de las suertes en el territorio que inventó el futbol. Con Bournemouth, el lateral mexicano de 24 años ha disputado un total de 13 partidos, en los que suma 501 minutos.

Cuando Julián jugó en España con Las Palmas tuvo un mejor accionar, ya que logró disputar 28 partidos con 1655 minutos; en los que también anotó dos goles. En Barcelona nunca logró jugar un partido oficial.

¿Vuelta a España? | @julian__araujo|

