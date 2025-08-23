Gyokeres anota doblete en goleada del Arsenal y se ‘burla’ de sus detractores

Víctor Gyokeres por fin se pudo estrenar como goleador en la Premier League después de un debut en el que no pudo anotar ante Manchester United y que terminó generando las críticas de la afición; sin embargo, llegó su revancha y se los recordó a sus detractores.

Gyokeres l AP

El delantero sueco, quien llega al conjunto ‘Gunner’ como el refuerzo estelar procedente del Sporting Lisboa, logró anotar su primer gol en el minuto 48, el primero de dos, ante Leeds United.

Sin embargo, el segundo tanto en su cuenta personal, en el agregado, terminó dejando un mensaje a sus detractores, y es que después de su tradicional festejo a lo ‘Bane’ terminó acercándose a una de las cámaras para acomodarse el cabello tal cual fuera un espejo.

Peinado frente a la cámara l X:InvictosSomos

Mensaje a sus detractores

Este gesto fue interpretado como una burla o un mensaje para sus detractores; debido a las críticas que se derivaron en su primer partido en la que la afición resaltó que tuvo más toque de cabello para acomodarlo que de pases o tiros a puerta.

Gyokeres terminó por voltear al terreno con una carcajada y la felicidad junto a sus compañeros por una de las bandas que le terminaron de reconocer su gol tras su festejo.

Próximo partido

Arsenal ha iniciado con el pie derecho, los ‘Gunners’ son líderes momentáneos tras ligar sus dos primeras victorias y en la siguiente fecha se encontrará al Liverpool que de ganar, ante Newcastle, llegaría en las mismas circunstancias.

Arsenal l AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿SE RETIRA? JESÚS ‘TECATITO’ CORONA HABLÓ SOBRE EL FIN DE SU CARRERA

