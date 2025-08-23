¿Se retira? Jesús ‘Tecatito’ Corona habló sobre el fin de su carrera

El tiempo pasa para todos, incluyendo a las más grandes estrellas del deporte. Esta ocasión, fue el extremo de los Rayados de Monterrey, Jesús ‘Tecatito’ Corona, el que habló sobre el tema de dejar el futbol profesional después de casi 15 años.

‘No siento que sea el momento’

Durante una entrevista exclusiva para TUDN, el atacante de 32 años, habló sobre los rumores que circularon en los últimos días sobre el fin de su carrera, a lo que Corona aseguró que aún se siente capaz d e jugar, dejando todo en rumores.

“No siento que sea el final. Volví porque Rayados es mi casa y quiero ser campeón otra vez.", declaró el jugador de Rayados de Monterrey.

Carrera excepcional

Tecatito, vivió una de las mejores carreras en el viejo continente, participando en diversas ligas jugando para varios equipos, entre ellos, Sevilla y Oporto, destacando por su agilidad y regate a la hora de ir al frente.

Actualmente con Rayados vive un buen momento, comenzando en el Mundial de Clubes la mejor versión del jugador desde que llegó a México, actualmente es uno de los líderes del club y de los más destacados dentro de la Liga MX.

