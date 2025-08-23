Saint-Maximin viaja con el equipo y apunta a debutar vs Atlas

América viajó este sábado a Guadalajara para enfrentar a Atlas y lo hizo con Allan Saint-Maximin entre su integrantes, por lo que podría tener sus primeros minutos con el equipo.

A través de redes sociales, las Águilas compartieron varias fotografías de los jugadores saliendo de Coapa, y en una de ellas, se ve al francés junto a Jonathan Dos Santos.

CAPTURA

Saint-Maximin ha entrenado al parejo del equipo desde su llegada la semana pasada, pero aún resta un tramo de su trabajo físico y de adaptación, motivo por el que no está listo para jugar de inicio.

No obstante, Jardine ya lo tiene a disposición y todo apunta a que saldrá a la banca este domingo para enfrentar a los rojinegros.

América busca sumar su tercer triunfo al hilo y mantener el invicto en el Apertura 2025, ahora con una nueva arma en ofensiva.

