Jimmy Lozano encara a aficionados tras la eliminación del Pachuca en Leagues Cup 2025

El director técnico del Pachuca, Jimmy Lozano, protagonizó un momento tenso luego de la eliminación de su equipo en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025 frente al LA Galaxy. El estratega mexicano fue captado en video encarando a un grupo de aficionados que lo insultaron tras la derrota.

IMAGO7

¿Qué pasó con Jimmy Lozano y los aficionados?

En imágenes difundidas por el sitio Pase Filtrado, se observa a Lozano caminando rumbo a los vestidores después del partido, cuando recibió gritos e insultos desde una zona del estadio. El entrenador de los Tuzos no dudó en detenerse y dar media vuelta para encarar a los fanáticos.

El incidente no pasó a mayores, ya que personal de seguridad y el propio Lozano evitaron que la situación escalara. Posteriormente, el técnico continuó su camino hacia el vestidor para la charla final con sus jugadores tras la derrota 2-1 ante el Galaxy, que dejó fuera a los hidalguenses del torneo internacional.

IMAGO7

Jimmy Lozano, quien llegó al Pachuca tras su paso por la Selección Mexicana, ha sido objeto de críticas en las últimas semanas debido a la irregularidad del equipo en este inicio de semestre, tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup.

¿Contra quién jugará Pachuca?

El siguiente compromiso del Pachuca será ante León en la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025, donde buscarán recuperar confianza y sumar puntos importantes para mantenerse en la pelea dentro del campeonato mexicano.

IMAGO7

