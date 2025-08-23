Armando González reconoce frustración por el empate en el Chivas vs Xolos

Armando González fue una pieza fundamental para Chivas en el duelo ante Xolos, pues con su gol comenzó el camino por el empate en el Estadio Caliente. Pese a la alegría de la anotación, el delantero Rojiblanco reconoció la frustración del resultado.

IMAGO7

¿Qué dijo 'la Hormiga' González del empate ante Xolos?

'La Hormiga' expresó que no se van felices con el empate, ya que tuvieron una primera mitad negativa en la que tuvieron pocas oportunidades para atacar el arco del club fronterizo, además de las deficiencias en la defensa.

"No estamos contentos, fue un primer tiempo muy malo, en mi opinión, después desconcentraciones en el inicio del segundo tiempo que nos sigue costando puntos en el camino y no podemos estar satisfechos con un empate", dijo González a FOX.

IMAGO7

Armando González reconoce a sus compañeros

El delantero de Chivas también dio crédito a sus compañeros, ya que tuvieron la actitud de ir a empatar el partido pese a tener el marcador en contra. Efraín Álvarez y Roberto Alvarado se encargaron de conseguir la igualdad.

"Reaccionamos bien, no nos damos por vencidos nunca, eso habla bien de nosotros, pero no estamos conformes con este empate, lo podemos hacer mucho mejor, es lo que venimos hablando en la semana y estoy orgulloso de mis compañeros", finalizó el delantero del Rebaño.

IMAGO7

También te puede interesar: ¡Dura baja! Richard Ledezma sale lesionado del Xolos vs Chivas