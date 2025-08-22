¡Ley del ex! Efraín Álvarez anota golazo en el Chivas vs Xolos

El partido entre Chivas y Tijuana fue una montaña rusa de emociones, pues el conjunto fronterizo lo ganaba 3 a 0, pero el Rebaño consiguió encontrar el empate en los últimos minutos del encuentro en el Estadio Caliente.

Efraín Álvarez anota golazo ante Xolos

Una de las grandes historias en la previa del partido fue que Efraín Álvarez volvió a la que era su casa, por lo que se esperaba la posible 'ley del ex'. El atacante mexicano la hizo valer en un momento importante para Chivas.

Al minuto 84, Efraín Álvarez tomó la responsabilidad de cobrar un tiro libre, el cual lucía complicado por la distancia, sin embargo, ese no fue impedimento para el atacante del Rebaño, pues la mandó a guardar para acercar a Chivas.

¡Estás loco, Efra, qué misil tienes en la pierna! 🫨🚀



Chivas consigue empate ante Xolos

Posteriormente el Rebaño logró empatar con otro golazo de Roberto Alvarado y así llevarse un punto que parecía imposible durante la mayor parte del encuentro en el Estadio Caliente.

El empate dejó a Chivas con sensaciones encontradas: por un lado, la preocupación por las desconcentraciones que los llevaron a estar tres goles abajo; por el otro, la confianza de haber mostrado carácter para rescatar un resultado en una de las plazas más complicadas del torneo.

