¿América vs Chivas de Liga MX en USA? Santiago Baños suelta sorpresa sobre el Clásico

El presidente deportivo del Club América, Santiago Baños, abrió la puerta a que el futbol mexicano pueda dar un paso histórico: disputar un partido oficial en Estados Unidos. El directivo expresó que al club le encantaría vivir un Clásico Nacional fuera de México.

¿Qué dijo Santiago Baños sobre el Clásico Nacional en Estados Unidos?

"Sería impresionante ver un partido de la liga oficial en Estados Unidos. Quién no se podría imaginar un América vs. Chivas por decirlo así, no tengo duda de que entrarían 90, cien mil personas en el estadio", comentó Baños en conferencia de prensa.

El dirigente azulcrema cuestionó que se prioricen juegos de otras ligas, como el Villarreal vs. FC Barcelona que se busca llevar a territorio norteamericano, en lugar de abrirle espacio al futbol mexicano. "No entendemos como se le está dando prioridad a un partido de una liga europea cuando nosotros somos el vecino. Somos socios por decirlo de alguna forma con la MLS y con el futbol americano a raíz de Leagues Cup y todo este torneo que hemos tenido. Nos sorprende", señaló.

Condición de Baños para presionar por un Clásico Nacional en Estados Unidos

Ante ese panorama, Baños advirtió que, de concretarse el duelo de LaLiga en Estados Unidos, el América y la Liga MX pondrán manos a la obra para replicar la idea.

"Si se permite el tema del partido entre el Barcelona y el Villarreal, nosotros haremos todo lo posible para llevar un partido de la liga oficial a Estados Unidos. Es un detalle que hemos venido buscando desde hace mucho tiempo y si se abre esa oportunidad la buscaremos sí o sí", agregó Baños.

