Hermano de Ángel Correa explota contra Javier Aquino tras derrota con Inter de Miami

Las cosas se pusieron un poco ‘calientes’ en el vestidor del equipo de los Tigres, pues tras su derrota ante el Inter de Miami, misma que significó su eliminación de la Leagues Cup, el hermano de Ángel Correa, no se guardó nada en sus declaracione a tal punto de señalar a uno de los capitanes, Javier Aquino, como el culpable.

Javier Aquino con Tigres | IMAGO7

‘Jugó para los contrarios’

A través de la red social, Instagram, el hermano de Correa, comentó una publicación de una página de fans de los Tigres, en ella dejó un polémico mensaje, señalando a uno de los capitanes del equipo de colabora en la derrota.

Tras este polémico mensaje, no se sabe si habrá alguna clase de repercusión dentro del vestidor o si Correa tenga que dar declaración al respecto, pero sin duda es uno de los momento inéditos que dejó la Leagues Cup.

Tigres y el resto de los equipos mexicanos terminaron su participación en la competencia contra los equipos estadounidenses, tras ser todos eliminados antes de las instancias de semifinales.

Duelo de Inter de Miami vs Tigres | IMAGO7

