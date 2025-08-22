Fernando Gago hace reflexión previo a su juego ante Rayados: 'En el futbol se gana o se pierde'

Emiliano Arias Pacheco
2025-08-22
| 22 Ago, 2025

Fernando Gago y Necaxa enfrentarán a los Rayados de Monterrey en un duelo que promete mucho en la cuestión ofensiva. Previo al juego, 'Pintita' habló en conferencia de prensa, en la que compartió un mensaje ante los medios por la gran superioridad de planteles entre los de Aguascalientes y La Pandilla.

"Debemos trabajar y tener claro el plan de partido que vamos a tener, pero no lo tomó como desgracia (sobre la inferioridad de la plantilla). Esto es un juego. Se gana o se pierde, pero nosotros vamos a trabajar para ganar. A partir de eso buscaremos tener el mejor partido posible", comentó el timonel.

Al ser cuestionado sobre cuál es su plan de partido, Gago fue claro en su postura: correr y quitar el balón a los jugadores de Monterrey. Fernando también entendió que dentro de un campo de futbol siempre hay jerarquías, pero cuando inicia el partido todo eso se olvida para dar un paso adelante.

"Corriendo. Sacando la pelota. Jugando. Atacando. El futbol pasa por las jerarquías, hay jugadores que pueden desequilibrar, pero con los jugadores que tenemos nosotros intentaremos atacar", agregó Gago.

Gago | IMAGO7
"Creo en el futbolista": Fernando Gago

De igual forma, el estratega continuó en su conferencia de prensa, en la cual fue interrogado sobre Díber Cambindo. Gago agregó que el mal momento del ariete colombiano pasará en algún momento, y que él cree mucho en sus futbolistas.

"Trabajaremos para que tenga situaciones de gol, para que las siga teniendo. Tuvo varias jugadas en el último juego ante León. Se generó el espacio aunque no pudo concretar, buscaremos las posibilidades para que lo haga. Creo en el futbolista", sentenció 'Pintita'.

Cambindo | IMAGO7
