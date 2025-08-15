¡Se rompió! Chicote Calderón abandonó el Necaxa vs León por lesión

Este viernes, en actividad de la jornada 5 del Apertura 2025, Necaxa recibió en el Estadio Victoria a los Panzas Verdes de León, encuentro en donde los hidrocálidos se quedaron sin Cristian 'Chicote' Calderón por lesión.

En los minutos finales de la primera mitad, Calderón se dejó caer al césped, el defensor mexicano se llevó la playera al rostro, señal que algo no andaba bien y, aunque pudo salir caminando del terreno de juego, se notaba que no podía apoyar una de sus piernas.

Entre lágrimas sale el Chicote Calderón luego de salir lesionado denla pierna izquierda, en su lugar entra Franco Rossano. pic.twitter.com/di59p9QdZc — Erick Contreras (@EICONTRE) August 16, 2025

Calderón abandonó el juego y en su lugar ingresó Franco Rossano, hasta el momento de la lesión, Necaxa iba perdiendo el juego 0-1 frente a León.

El cuadro dirigido por Fernando Gago no pudo vencer a Pumas en la visita de los hidrocálidos a Ciudad Universitaria el pasado fin de semana, y no ganan en Liga MX desde la jornada dos de este torneo.

Imágenes del Necaxa vs León | MEXSPORT|