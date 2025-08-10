¿Qué hiciste? Memo Martínez y la falla horrorosa frente a los Rayos de Necaxa

El delantero de los Pumas estaba solo frente al arco de Necaxa, sin arquero, para terminar errando su disparo
Este domingo, en la reanudación de la Liga MX tras el parón por Leagues Cup, los Pumas recibieron a los Rayos de Necaxa en lo que fue el debut de Keylor Navas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Después de un torrencial aguacero en la cancha de Ciudad Universitaria, el juego se reanudó sin la presencia del líquido vital, y en los últimos 45 minutos el partido se jugó sin contrariedades.

 

 

Justo con el empate en el marcador, y con poco tiempo en el reloj, Guillermo Martínez apareció solo frente a la portería de Ezequiel Unsain tras el pase de Jorge Ruvalcaba, el delantero no supo definir y mandó la pelota fuera del terreno de juego.

Tras la falla, la afición auriazul abucheó al delantero cuando se produjo su salida del terreno de juego, en su lugar ingresó Rodrigo López, el encuentro terminó con el empate a un gol por equipo.

