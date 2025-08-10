¿Partido de Waterpolo? Necaxa lanza burla por juego con encharcamientos en CU ante Pumas

Finalmente no se detuvo el encuentro durante la torrencial lluvia en Ciudad Universitaria entre los Pumas y los Rayos del Necaxa, el central decidió dejar marchar el encuentro en los últimos minutos de la primera parte pese a encharcamientos considerables.

El árbitro esperó que llegara el minuto 45 para finalizar el encuentro y esperar el entretiempo para que se tranquilizara la tempestad; esta situación no pasó desapercibida y el Necaxa hizo de las suyas en redes sociales.

Fue a través de la cuenta oficial de los hidrocálidos en X que postearon el término de los primeros 45 minutos en su minuto a minuto y dejaron una frase acompañada de un imagen alusiva al contexto de la torrencial lluvia.

“Así las cosas en C.U. tras los primeros 45 minutos”, postearon en redes sociales con un bebé nadando en una alberca acompañada con una pelota de playa como imagen, resaltando específicamente lo que ha sucedido en el encuentro tras un 0-0.

Lluvias se hace presente

Cabe mencionar, que en el Estadio Azulcrema sucedió algo similar con una tormenta eléctrica que provocó el retraso del inicio del encuentro más de hora y media.

Protocolo por tormenta

El protocolo ha sido uno de los principales protagonistas debido a los truenos para salvaguardar la integridad de los jugadores y aficionados; miembros de protección civil han estado al tanto para atender esta situación con sus pasos respectivos en este tema.

