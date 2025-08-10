¡Vuelve el verde! Filtran posible jersey de la Selección Mexicana inspirado en el Mundial del 86

Con poco menos de un año para que arranque el torneo más importante del futbol, las selecciones ya comienzan sus preparativos para vivir la edición número 23 de la Copa del Mundo y como anfitrión, México no podía decepcionar, ya que parece que tiene una sorpresa especial para los hinchas del Tricolor.

Selección Mexicana 1986 I MEXSPORT

Verde y blanco retro

Según la página con especialidad en jerseys futbolísticos, Footy Headlines, Adidas planea rediseñar la playera verde con vivos blancos que usó el combinado mexicano en el Mundial de México 1986, esto en conmemoración del regreso de la estatuilla de oro al territorio azteca.

La playera que usaron leyendas del balompié nacional como Hugo Sánchez, Tomás Boy, Manuel Negrete e incluso el actual entrenador de México, Javier Aguirre, llegará antes del Mundial para vestir a la selección, está no como el jersey de juego principal, sino como una colección retro o de utilería que puedan usar los jugadores durante los eventos sociales.

Aunque no hay nada confirmado, la playera podría lanzarse a finales del 2025 o en 2026 antes del arranque de la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo en Norteamérica, además de que en caso de confirmarse, esta no llegaría sola, sino como parte de toda una colección tal como sucedió con la edición retro del año pasado.

Hugo Sánchez en 1986 I MEXSPORT

Los detalles del jersey

La camisa muestra un verde bandera, tal como el estilo de color usado entre los 70’s y 80’s, además de tener un cuello en blanco junto con las tres líneas características de la marca alemana y con un diseño cien por ciento limpio, es decir, sin ningún patrocinador en su interior.

La parte que más gustó a los fans es el escudo, ya que acompañando al logo de Adidas estaría el escudo que usaba la selección antes de su cambio en 2021 y no el que se usa actualmente.

CAPTURA DE PANTALLA

Ahora sí llega la verde

A inicios del 2024, Adidas ya había lanzado una edición retro de playeras del Tricolor inspirada en la misma época, sin embargo y pese al buen recibimiento del público, la gente se quedó esperando este icónico modelo en verde y blanco, ya que la marca deportiva alemana solo lanzo una vino con blanco y una blanca con los colores de la bandera en las líneas.

Colección retro de México I CAPTURA DE PANTALLA

