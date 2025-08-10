Selección Mexicana se corona en el Campeonato Concacaf de la Sub-15

La Selección Nacional de México Sub-15 se proclamó campeona del Campeonato de la Concacaf con una contundente victoria ante su similar de Estados Unidos, en la Final celebrada este domingo en Costa Rica. Con ello, el Tri logró su segundo título en el torneo regional.

El combinado mexicano mostró un futbol muy dominante para derrotar 5-0 a Estados Unidos en la Final, para levantar el título. La escuadra nacional se valió de un contundente primer tiempo para encaminar su victoria.

El Tri logró su segundo título en el torneo | CAPTURA

Gran primer tiempo de la Selección Mexicana

El Tri sentenció el partido antes de la media hora de juego. Juan Carlos Martínez Jr. puso el primero al minuto 16, mientras que Paxon Ruffin amplió la diferencia cuatro minutos más tarde. Da'vian Kimbrough (22’) puso el 3-0 y dos minutos más tarde Martínez Jr. sentenció la goleada.

En la segunda mitad, el conjunto mexicano se encargó de mantener la ventaja e incluso logró aumentarla, con un gran disparo de Lisandro Torres (65’), quien definió así el marcador. Los minutos finales ya solo fueron de trámite para el combinado azteca.

El Tri logró un importante título | CAPTURA

Destaca también a nivel individual

En los reconocimientos individuales, la Selección Nacional de México Sub-15 también fue la más destacada del torneo. Juan Carlos Martínez Jr. fue reconocido como el Mejor Jugador del evento. Da’vian Kimbrough recibió la Bota de Oro como el máximo goleador del Campeonato. El Premio Fair Play también lo recibió el Tri por su buena disciplina durante el torneo.

El Tri se llevó los reconocimientos individuales | CAPTURA