Mikel Arriola e Ivar Sisniega visitaron el CAR para dar inicio a la cuenta regresiva del Mundial 2026

A poco menos de un año de que ruede el balón en la cancha del Estadio Banorte, el Presidente ejecutivo de FMF, Ivar Sisniega, el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola y Dulio Davino,director de Selecciones Nacionales, acudieron al Centro de Alto Rendimiento (CAR), para revisar la planeación de la Selección Mexicana de cara al Mundial del siguiente año.

Reajuste de planeación con Javier Aguirre

Una de las principales razones de la visita de Arriola y Sisniega fue para repasar la agenda de los juegos de la Selección, donde se confirmó que habrá un total de 15 partidos de preparación para el Tri, esto con rivales de todas las confederaciones. Además de los partidos, Arreola confirmó que México se concentrará seis semanas, siendo la que mayor tiempo de planeación tendrá.

Aunado a la noticia de la concentración, también se confirmó que la Liguilla previa a l verano futbolístico será sin el Play-in, además de que los equipos jugarán esta parte final del torneo sin sus seleccionados.

“Vamos a jugar sin seleccionados la Liguilla y vamos a quitar el Play-in. Ese

es el aporte para que Javier y su cuerpo técnico tenga setenta y tres por ciento más de tiempo a los jugadores que los demás competidores”, declaró Arriola.

Entrega en cuerpo y alma

Durante parte de su visita, el Sisniega, le dedicó algunas palabras a los trabajadores que forman parte del CAR, recordándoles lo importantes que son para el rendimiento y que durante los próximos días de trabajo antes del mundial serán los más importantes.



“Los siguientes 307 días debemos entregarnos en cuerpo y alma para que esta Selección

tenga todos los elementos para triunfar, no solamente materiales, sino humanos.

Que aquí a nuestros seleccionados y a nuestro cuerpo técnico los tratemos como en casa,

que se sientan arropados y que se sientan bien. No se los tengo que decir, ustedes lo hacen

muy bien, pero es una oportunidad de oro”, declaró.

Finalmente, Arriola y Sisniega revelaron el Reloj Mundialista, que marca el tiempo restante para que arranque un nuevo Mundial en México, asegurando que está en el centro del CAR para que sirva como una motivación para todos.

