Goleada del 'Mini Tri' sobre Estados Unidos con seis no nacidos en México

Se dio una sorpresa en selecciones nacionales de categorías menores luego de que México Sub 15 venciera en el campeonato de CONCACAF de la categoría a Estados Unidos. El resultado no es el detalle más importante del enfrentamiento, todo se basa realmente en que de los 11 jugadores mexicanos que alinearon en el equipo , seis no nacieron en suelo mexicano.

Un 'renovado' Tri

El equipo mexicano sub 15 cuenta con un plantel plagado de talento 'internacional', esto debido a que son seis los jugadores del once inicial que no nacieron en México, variando en las nacionalidades de los dirigidos por el exfutbolista de Xolos de Tijuana, Yasser Corona.

De los once titulares, cinco son jugadores nacidos en Estados Unidos, mientras que uno solo es nacido en España, todo esto sumado al hecho de que existen nombres en el equipo tales como Máxime Paredes, actualmente parte del Rennes de Francia o Ethan Gil, quien juega para Nacional, que cuentan como jugadores que desde su inicio ya se forman en el extranjero.

Goleada contundente

Además del dato de los jugadores que no cuentan con un nacimiento en el país que representan, el resultado es algo que ha llamado poderosamente la atención, ya que la selección de Yasser Corona goleó de manera más que contundente 9-0 a la selección de las barras y las estrellas.

Los goles también han sido un reflejo de la muestra de talento procedente de otro país, pues de los nueve goles, seis fueron anotados por elementos de doble nacionalidad, dejando por obviedad a solo tres goleadores estrictamente mexicanos. Dentro del equipo, de los jugadores no nacidos en México destacan Lisandro Torres, Davian Kimbrough, Matthew Arana. Paxon Ruffin, Dylan Reyes y Juan Martínez.

