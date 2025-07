'Sin equipo, será difícil que Ochoa llegue al Mundial 2026': Oswaldo Sánchez

Oswaldo Sánchez, portero histórico de la Selección Mexicana, señaló que será difícil ver a Guillermo Ochoa en el Mundial 2026 si se mantiene sin equipo.

En charla con Diario AS, el ahora analista de televisión argumentó que los jugadores necesitan “un examen cada fin de semana”, por lo que es vital para Ochoa encontrar club y estar en forma.

“Para ser un jugador de selección de 41 años, primero necesitas estar en activo, esa esa es la realidad. Si no, ¿cuál es tu examen cada fin de semana para poderte juzgar si estás o no? Si no tiene equipo, va a ser complicado que pueda llegar (al Mundial).

“Yo admiro la carrera de Memo. Cuando se ha requerido, siempre ha respondido en selección, el tema es que los que están al lado tienen que demostrar que él ya no es necesario”, dijo.

El elegido por Oswaldo para 2026

Asimismo, Sánchez dio su voto de confianza a Luis Ángel Malagón para que sea el responsable de salvaguardar el arco tricolor en la próxima Copa del Mundo.

“Falta un año para el Mundial y en la portería nunca hemos tenido problema. Malagón ya fue tricampeón con América, tiene todos los blasones para confiar en que va a hacer bien las cosas”, agregó.

