Piojo Herrera coloca a Memo Ochoa sobre Malagón para ser titular en Mundial 2026

Rumbo a la Copa del Mundo 2026, la portería de la Selección Mexicana se compite fuertemente, pues algunos nuevos talentos han levantado la mano, mientras que viejos conocidos han entrado a la conversación, como el caso de Guillermo Ochoa. El exentrenador del Tri, Miguel Herrera, considera que ‘Memo’ debería ser el titular.

IMAGO7

¿Qué dijo 'Piojo' Herrera sobre Malagón?

El actual entrenador de la Selección de Costa Rica colocó a Ochoa como su favorito, debido al momento complicado que vive Luis Ángel Malagón, quien también se ha postulado como la mejor opción en la portería del Tri en el Mundial de 2026.

“Hoy pondría a Guillermo Ochoa, no porque Malagón no me guste, pero me parece que atraviesa un momento difícil y hoy me parece que Memo puede ser alguien importante para que volvieran a reaccionar los porteros mexicanos y no regresara un portero que ya está de salida como todos los vemos”, dijo Herrera en programa de David Faitelson.

IMAGO7

¿Ochoa es la mejor opción para ser titular en el Mundial 2026?

La disputa por ser el titular en el Mundial de 2026 con la Selección Mexicana continúa, y quedarán los duelos de preparación para definirlo. La última prueba fuerte fue en Copa Oro, en la que Herrera notó que Luis Ángel Malagón tuvo dificultades. Por otro lado, el 'Piojo' no confía totalmente en Raúl Rangel.

“No atraviesan el mejor momento a mi punto de vista. En esta Copa Oro, a Malagón lo vi muy titubeante, no como lo vi en los primeros títulos de América. Por eso digo, a mí me gusta Malagón, pero no vive un gran momento, el Tala (Rangel), lo mismo, está ahí levantando la mano, pero cada vez que lo ponen comete cierta equivocación”, agregó Miguel Herrera.

IMAGO7

También te puede interesar: Goleada del 'Mini Tri' sobre Estados Unidos con seis no nacidos en México