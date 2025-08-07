Selección Mexicana Femenil se mantiene en el Top 30 del Ranking FIFA

La Selección Mexicana Femenil se mantiene dentro del Top 30 del Ranking FIFA del futbol femenino. En la más reciente actualización de la clasificación, el equipo dirigido por Pedro López se mantuvo en el mismo puesto 29, todavía lejos de otras selecciones de la Concacaf como Estados Unidos y Canadá.

En la última Fecha FIFA del 2025, México empató sin goles y ganó 1-0 contra la Selección de Colombia, por lo que no se modificó su posición en el ranking, mismo que está dominado por España. La Roja, finalista de la pasada Eurocopa 2025, desplazó al equipo de las Barras y las Estrellas.

El Tri no ha modifciado su puesto | IMAGO 7

Suecia, Inglaterra y Alemania completan el Top 5 tras ganar algunos lugares. Mientras que Francia, Brasil, Japón, Canadá y Corea del Norte se ubican por ahora entre los diez mejores del ranking.

México, tercero de Concacaf en el Ranking FIFA

A nivel de la confederación, el Tri continúa como el tercero mejor, pero todavía lejos de Estados Unidos y Canadá. Aunque ambas selecciones perdieron un puesto, se mantienen en los sitios dos y nueve en el ranking general. Detrás de México está la Selección de Jamaica, en el puesto 40, y la de Costa Rica en el 43.

México es la tercera mejor selección de la Concacaf | IMAGO 7

En el caso de las selecciones de la Concacaf, a diferencia de las de Conmebol y de la UEFA, no han disputado partidos oficiales recientemente, lo que es un factor al momento del cálculo del ranking. Será en octubre de este año que comience el primer torneo oficial de la confederación, rumbo al Mundial de 2027.

¿Cuándo juega de nuevo el Tri Femenil?

Por ahora, no está confirmada la fecha ni el próximo rival del equipo azteca, que en nueve compromisos de 2025 tiene seis victorias, dos empates y una derrota (contra Canadá en la Copa Pinatar 2025).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Bora Milutinović recuerda su salida de la Selección Mexicana previo al Mundial de Francia 1998

El Tri se mantiene en el mismo lugar del ranking | IMAGO 7