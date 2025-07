Santiago Giménez sobre no ser convocado en Qatar 2022: "Tata me dijo que era titular y me dejó fuera"

Santiago Giménez habló sobre la situación del Mundial de Qatar 2022, en el que no fue convocado por Gerardo Martino. El delantero mexicano reveló que el técnico argentino le había asegurado su lugar en la justa internacional.

MEXSPORT

Santi Giménez cuestiona al 'Tata' Martino

Giménez mencionó que en su última convocatoria con la Selección Mexicana previa a la Copa del Mundo, el ‘Tata’ le había dicho que era su primera opción de delantero, sin embargo, el ahora atacante de Milan no participó en Qatar.

“Me veía adentro de la lista, la verdad. La última vez que había ido a selección el 'Tata' me dijo que era su ‘delantero titular ahorita y si sigues así vas a llegar al Mundial’, así me dijo. Empecé a hacer goles, a estar bien y me dejó fuera”, declaró Giménez en entrevista con Escorpión Dorado.

MEXSPORT

Giménez critica las formas de la Selección Mexicana

Además, el delantero relató la forma en la que se enteró que no iba a asistir al Mundial y señaló que fue inadecuada, ya que lo hicieron viajar a Girona junto con Diego Lainez para finalmente conocer que no fueron elegidos.

“Como fue una decisión que sabían que sería dura, buscaron decírmelo rápido. Las formas estuvieron mal, porque me dijeron por teléfono. Viajé a Girona me dijeron que entrenaría aquí, por si pasa algo, como de sobra. Llego a Girona y me dijeron que no iría. Lainez y yo llegamos y a las dos horas nos dijeron. Tomamos un avión para ir y regresamos a México”, contó Giménez.

MEXSPORT

